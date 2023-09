SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma semana depois de passar por uma cirurgia de emergência, Andressa Urach está internada novamente. No entanto, a dançarina afirma: vai receber alta antes de sua festa na próxima terça-feira (26).

Ela está internada com pielonefrite. O quadro é uma infecção nos rins causadas por bactérias presentes no canal urinário. Costuma começar como uma infecção urinária que, se não tratada, "sobe" para os rins.

Andressa Urach usou o Instagram do filho para atualizar os fãs sobre sua saúde. Em um story postado na conta de Arthur, ela explicou: "Invadi o Instagram do Arthur de novo, peguei o celular dele emprestado para dar notícias para vocês. Sei que vocês estavam preocupados comigo, afinal as minhas contas caíram, estão em análise. Então, vim aqui informar que está tudo bem".

Ela diz que, até terça-feira, estará bem para participar de sua festa em São Paulo: "Devo ganhar alta talvez amanhã, no máximo sábado. Mas quero avisar vocês que na minha festa dia 26 eu vou estar perfeita, em ótimas condições. Vai ser lá no espaço Metrópoles, em São Paulo".

Na semana passada, ela precisou passar por uma cirurgia de emergência. Andressa teve pedras nos rins e foi internada no dia 16 de setembro. No dia seguinte, recebeu alta e horas depois estava numa balada: "Depois de dormir muito no hospital, decidi curtir um sertanejo top (...) bebendo um drink maravilhoso sem álcool com as minhas amigas", escreveu em uma publicação no Instagram. "A vida é muito curta para você deixar de fazer o que ama", finalizou.