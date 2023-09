BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Ringo Starr. 83. sofreu uma queda durante um show que realizava nesta quarta-feira (20), no Novo México, Estados Unidos. Um vídeo do momento foi compartilhado pelo TMZ.

Enquanto sua banda tocava a música "Give Peace A Chance", Ringo correu de volta ao palco após um pequeno intervalo, e tropeçou, caindo no chão.

Apesar do susto, ele se levantou imediatamente e brincou com a situação, enquanto continuava o show.

"Eu caí só para dizer isso para vocês: dê uma chance à paz", disse ele, se referindo ao título da música em inglês, sendo aplaudido pelos fãs.

Ringo tocou algumas músicas antigas famosas de seus tempos de Beatles, incluindo "A Little Help From My Friends". E os fãs adoraram, provando que Ringo não perdeu o jeito e nem o passo.