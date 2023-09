SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Agnaldo Rayol, 85, está internado há 11 dias para o tratamento de uma pneumonia. O cantor deu entrada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no dia 10 de setembro.

De acordo com a equipe do artista, o caso não é sério, mas os médicos preferiram interná-lo para receber a medicação devido à sua idade. Rayol deve receber alta ainda nesta quinta-feira (21).

"Agnaldo Rayol, com 85 anos de idade, encontra-se internado no Hospital Sírio Libanês desde o dia 10 de setembro para tratar uma pneumonia. Embora tenha sido um caso leve, dada a sua história de bronquite e asma, sua médica - que é extremamente cautelosa - optou pela internação para monitorar de perto a evolução do tratamento. Ficamos felizes em informar que sua recuperação está indo muito bem, com alta prevista para essa tarde (21/09)", afirmou a assessoria de Rayol em comunicado.