SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (21), Silvio Santos completa um ano longe das gravações do SBT. O apresentador já havia se afastado por um período maior, de dois anos, entre 2019 e 2021, devido ao pico da pandemia de Covid-19.

Em abril, Silvio pensou em retornar aos palcos de sua emissora, mas desistiu, com receio de cair doente, com as mudanças bruscas de temperatura em São Paulo.

"Ele não anunciou ainda a sua aposentadoria, está de férias", afirmou o SBT em nota enviada à Folha de S.Paulo.

No comando do programa que leva o nome do pai, Patrícia Abravanel enfatiza, no ar, que o apresentador não se aposentou. Segundo ela, Silvio retomará o comando do programa quando achar pertinente. Mesmo distante dos holofotes, o empresário e apresentador segue ditando os rumos do SBT.

Numa entrevista ao jornalista Roger Turchetti, no YouTube, Silvio afirmou que não iria investir em realities shows por achar que o formato é muito caro. Na mesma ocasião, também disse que iria retomar o Porta da Esperança, atração que ele próprio apresentou entre 1984 e 1996.

Durante todo esse tempo, o organograma da empresa se alterou. Daniela Beyruti, uma de suas filhas, se tornou vice-presidente do SBT. Já Fernando Pelégio, que ocupava a direção artística e de planejamento, deixou a emissora após quatro décadas.

Três meses atrás, Silvio acompanhou de sua casa o especial que comemorava os 60 anos de seu programa. Sua última aparição ocorreu numa foto com a mulher, Ísis Abravanel, postada nas redes sociais, no início de setembro.