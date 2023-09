RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Adriana Bombom participou da segunda (2009) e na nona edição (2017) de A Fazenda. Apesar de não ter ido muito longe no reality da Record (foi eliminada na segunda e terceira semana, respectivamente), a apresentadora considera que a experiência valeu a pena.

Isso explica por que ela apoiou a decisão da primogênita Lily Nobre, 21, em aceitar o convite da produção do programa, apesar de achar que a cantora está cercada por "cobras". "Quando surgiram os nomes dos prováveis peões, me assustei", conta ao F5. Ela diz que criou suas duas filhas [Olívia, a Lily, e Thalita] para aguentarem os trancos da vida, e por isso, está confiante.

"Apesar de ser a mais nova do grupo [21 anos], ela vai saber se impor. Pedi isso. Só tem cobras ali, mas a minha filha está bem treinada", diz Bombom, reconhecendo que a filha passou por treinamentos com mentores artísticos, coaches e psicólogos para entrar em A Fazenda 15, que estreou nesta terça (19). .

Bombom acredita que, com toda essa preparação, vai ser difícil tirar Lily do sério, mas não esconde a preocupação em ter seu nome envolvido em alguma discussão para atingir a filha. "A única coisa que podem falar é sobre aquela fake news sobre ter esquecido as meninas em churrasco. Ela não liga mais, só que é um assunto chato".

Ex-assistente de palco de Xuxa, Bombou virou um dos memes mais conhecidos na internet após ser acusada de ter esquecido as meninas em uma festa, em 2010. Na época, Bombom teria ido a um churrasco com Lily e Thalita, quando resolveu voltar em casa para buscar um casaco. Ela só teria voltado no dia seguinte. "Essa história me consumiu por anos porque foi uma mentira deslavada. É para tirar sarro? É. Mas, não é legal ser lembrado a toda hora."

A apresentadora não acredita que a filha vá se interessar por alguém da casa. Descreve Lily como uma pessoa focada e que está ali pelo prêmio. "Ela quer muito que as pessoas conheçam o seu talento como cantora como o pai [Dudu Nobre], apesar de gêneros diferentes como o samba e o trap. Mas, o prêmio de R$ 1, 5 milhão é o foco principal para ela ter uma segurança financeira, né?", comenta.