SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pontapé inicial para as comemorações pelos 30 anos de carreira de Ivete Sangalo, celebrados em 2024, já está marcado. Nesta quarta-feira (21), Ivete anunciou que fará um show inédito no Maracanã, no dia 20 de dezembro deste ano, com transmissão ao vivo pela Globo.

Em seguida, ela sai em turnê pelo país, com apresentações em 30 cidades, em estádios e arenas. Guardadas as devidas proporções, o megashow carioca será replicado nas outras exibições. A festa no Maracanã marca a primeira vez que a TV Globo exibirá um especial de fim de ano ao vivo, para todo o Brasil, logo após a novela das 21h.

Te cuida, Roberto Carlos? Ela garante que não.

"Enquanto você é rainha, precisa ter majestade e respeitar o outro. Ninguém tira lugar de rei. Rei é rei", afirma. "Jamais me colocaria nessa posição, não deixaria ver o especial dele, está no nosso DNA". Ivete sabe que é um dos xodós atuais da Globo e parece ter consciência que o seu especial pode ser uma prova do que ela é capaz. Uma experiência, "um vamos ver no que dá". Afinal, com todo respeito a Roberto, renovar é preciso.

"Realmente, estou com dois programas, a Globo é como minha casa, a gente sabe exatamente que aquela emissora tem sua majestade. Respeite e será respeitado." Boninho, diretor de entretenimento da Globo (e dos especiais de Roberto), também estava na coletiva e confirmou que o cantor segue na programação, com show garantido em 2023.

A gravação do especial de RC está prevista para o próximo dia 29 de novembro, no Rio.

Nos preparativos para o show no Maracanã, Ivete também anunciou que lançará um novo EP antes do Natal (te cuida, Roberto). O material será composto por três faixas, sendo duas delas gravadas em parcerias com artistas que "sempre quis gravar", mas não deu maiores detalhes. A terceira canção é dedicada aos fãs, uma versão 2.0 da faixa "Fã", lançada por Ivete em 1998 com a Banda Eva.

Contando o Maracanã, serão 30 shows em todo o Brasil, com parte dos ingressos solidários. Segundo o CEO da 30e, Pepeu Corrêa, responsável pelas apresentações, será a maior turnê nacional do país. "Ao final dos 30 shows, gravaremos um DVD. É um compilado dos 30 encontros e vai ter uma celebração para fechar. Vamos contemplar vários lugares. Vou chegar de foguete nesse final (risos)", conta Ivete.

Na parte televisiva, Ivete segue com atenções para seus dois programas já conhecidos. Além de Pipoca da Ivete, que estreou sua nova temporada no último sábado (16), na Globo, a artista retorna ao comando do The Masked Singer, que ganha sua quarta edição a partir de janeiro, na Globo (onde mais?).

"Ivete é uma festa que a Globo tem o maior orgulho", garante Boninho. "Este ano entregamos um pouco do que ela é no programa, estamos sendo procurados pelas marcas, foi melhor que estreia do ano passado."

Ivete também abrirá a programação do Carnaval Globeleza, com transmissão na Globo do Trio Pipoca da Ivete, na quinta-feira que antecede o feriadão.

Ainda nos festejos, o tradicional Bloco Coruja saíra em cortejo três dias na Bahia --uma década será homenageada por dia. "O bloco vai ser total da minha responsabilidade", completou ela, recebendo aplausos dos fãs.

Nas redes sociais, Ivete também formaliza sua parceria com o Titkok, com duas ações específicas: a websérie Ivete 3.0, com seis episódios entre setembro e outubro do ano que vem, que explorará afinidades da cantora; e Na estrada com Ivete, um videocast em que a baiana conversa com um convidado enquanto dirige, semelhante ao formato de James Corden.

Para empacotar todo o projeto, Ivete lançou a marca Ivete 3.0, com base em 3 pilares: Empatia, pluralidade e descontração. "Queria falar algo de que está por vir, a ideia do infinito é para ser um ciclo vicioso e a marca foi tão imediata de Reivete-se, foi esclarecedor como fizeram tudo o que conversamos."

Com tantos movimentos, Ivete garante que ela segue soberana como dona de sua carreira. "Quem cuida da minha carreira sou eu, e não existiria Ivete profissional cantora se não estivesse abastecida de estratégia. Do ponto de vista de carreira, sou eu, mas a vida toda fui dona das minhas diretrizes e soube recrutar pessoas. Ciclos se abrem e fecham", conclui.