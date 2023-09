ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Alice Carvalho, conhecida por interpretar a forte Dinorah na série "Cangaço Novo", do Amazon Prime Video, foi contratada pela Globo. A atriz fará parte do elenco do remake de "Renascer", que estreia em 2024 no horário nobre da emissora.

A atriz fará Joana de Pádua, a Joaninha, quitandeira casada com Tião Galinha, que será interpretado por Irandhir Santos na nova versão. Originalmente, Joaninha foi feita por Tereza Seiblitz.

Joaninha passará a ter uma vida infernizada pelo seu marido, que criou um diabo em uma pequena garrafa e trata aquilo como se fosse um amuleto da sorte.

Além disso, Joaninha também passa a ser desejada por homens da região, que consideram sua beleza fora do comum. Um deles é o vilão Teodoro, que será feito por Vladimir Brichta.

Com apenas 27 anos de idade e natural do Rio Grande do Norte, Alice Carvalho ganhou destaque ao interpretar Dinorah, a heroína forte e valente da série "Cangaço Novo", produzida pela O2 Filmes para o Amazon Prime Video. O programa é considerado a melhor produção de dramaturgia de 2023.

Trata-se de uma volta de Alice para a Globo e sua primeira novela. Su primeiro papel de destaque aconteceu na série "Segunda Chamada", na primeira temporada produzida pela Globo, em 2019.

Alice já faz parte dos trabalhos de "Renascer", e marcou presença na última quinta (22) em um workshop promovido pela Globo, para explicar a história da novela e da região onde se passará a trama.

A adaptação da novela já está bastante adiantada, e as gravações vão começar em outubro. A nova versão da história terá gravações em Ilhéus, no interior da Bahia, e estreia em janeiro de 2024, no lugar de "Terra e Paixão" no horário das 21h.