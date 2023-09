SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Xuxa, 60, anunciou ser doadora de órgãos para apoiar a campanha do Setembro Verde, de conscientização e incentivo à doação de orgãos, em suas redes sociais.

Em seu perfil do Instagram, ela compartilhou um vídeo com informações importantes sobre a campanha. "A família é responsável pela decisão final, não tendo mais valor a informação de doador de órgãos registrada no documento de identidade. Fale para seus familiares que você é doador. Pergunte a eles se doariam seus órgãos também. Doar é um ato de amor, salva vidas", disse.

"Estamos no Setembro Verde, o mês de conscientização e incentivo à doação de órgãos. Vocês sabiam que a lei no Brasil diz que a família é a responsável pela decisão final, não tendo mais valor a informação de doador de órgãos, que já chegou a ser registrada no documento de identidade? Por isso, deixei uma mensagem de apoio pra campanha. Eu sou doadora de órgãos, e vocês?", afirmou.

Nos comentários, os fãs da apresentadora apoiaram a ação. "Orgulhooo de ser teu fã! Eu sou um doador!", afirmou um seguidor. "Quanto ORGULHO de você, Xuxa! Tenho uma sobrinha que recebeu um rim, muitas vezes precisamos sentir na pele, para mudarmos! EU SOU DOADORA!", disse outra. "Parabéns pela atitude, Xu", completou mais um.