SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carmo Dalla Vecchia negou que houve uma espécie de "cura gay" na concepção de Érico, seu personagem em "Amor Perfeito", como vinham dizendo fãs da novela nas redes sociais.

Érico se via como homossexual, mas passou a se relacionar com uma mulher com o desenrolar da trama, que se passa nos anos 1930. "Amor Perfeito" chega ao fim nesta sexta-feira (25), na Globo.

Em entrevista ao portal Notícias da TV, Dalla Vecchia afirmou que sabia que o personagem era bissexual antes de começar a gravar a novela. "Fiquem tranquilos, não se trata de cura gay. Na minha opinião, criou-se uma falácia por parte de pessoas que estavam se sentindo contrariadas por causa de questões em outras tramas. Por conta disso, resolveram atacar a bissexualidade de Érico."

É que, quando Érico beijou sua amada pela primeira vez, a Globo vinha sendo acusada de censurar um beijo lésbico na novela "Vai na Fé", exibida às sete até o início de agosto.

Duca Rachid, uma das escritoras de "Amor Perfeito", afirma que não apagou a suposta homossexualidade do personagem. "Muito se falou de 'cura gay', mas nunca foi isso. Nossa intenção era mostrar um personagem bissexual e que faz escolhas. Ele escolheu estar com a Verônica, se apaixonou por ela", disse ela à revista Caras.

Domingos de Alcântara é quem interpreta Romeu, o personagem que quase engatou um romance com Érico. Ele e Dalla Vecchia publicaram um vídeo se beijando no Instagram nesta quinta-feira, 21. "Pobre do homem, cujos prazeres dependem da permissão de um outro homem", diz a legenda da publicação, referência a uma frase de Madonna.

Dalla Vecchia é casado com o dramaturgo João Emanuel Carneiro, e usa suas redes sociais frequentemente para falar sobre assuntos relacionados à comunidade LGBTQIA+. Apesar disso, ele se sente tímido de beijar homens em frente às câmeras.

"Meu desafio é falar de uma relação homossexual quando pouco se vê dela. Também fico um pouco constrangido de me relacionar com homem, mesmo que só com olhares, diante de uma equipe técnica. Acho que infelizmente sobrou em mim muito do preconceito que eu mesmo já sofri", disse ele ao Notícias da TV.

Na semana passada, Dalla Vecchia esteve no centro de uma polêmica parecida devido a uma apresentação que fez no Domingão do Huck. Na ocasião, ele se uniu aos atores Amaury Lorenzo e Diego Martins para encenar uma performance de 20 anos atrás, quando as cantoras Madonna, Britney Spears e Christina Aguilera deram um selinho em cima do palco, durante uma premiação da MTV americana.

A questão é que, na hora do beijo, a câmera foi desviada para mostrar a reação de Tiago Abravanel, que fazia parte do júri. A decisão da Globo foi atacada nas redes sociais.

"Eu fiz a minha parte e não cabe a mim [decidir sobre a exibição], infelizmente", disse Dalla Vecchia no podcast Bee40Tona. "A gente está falando de uma empresa. Empresa tem várias razões que fazem com que ela exista, cada um sabe da sua história, razões morais, mercadológicas. Fiz o que pude."