SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tuju está de volta. Após um hiato de três anos provocado pela pandemia, o chef Ivan Ralston reabre o seu restaurante premiado. A casa ganhou um endereço novo, numa rua sem saída no Jardim Paulistano, próximo à avenida Faria Lima -antes, era localizado na Vila Madalena.

O novo espaço ganhou ares de exclusividade, com atendimento de apenas nove mesas por jantar. A cozinha autoral pautada pela sazonalidade dos ingredientes permanece, oferecida em um menu-degustação de dez etapas ao preço de R$ 890.

Durante a pausa, o restaurante ganhou um instituto de pesquisa próprio, o Centro de Pesquisa e Criatividade Tuju, no mesmo imóvel. Comandado pela pesquisadora de gastronomia Katherina Cordás, ele é dedicado a estudar os ingredientes por meio da sazonalidade do território onde são produzidos. O local também funciona como escola, com cursos livres.

O menu foi criado a partir das pesquisas de Ralston e Cordás, feitas ao longo de dois anos de viagens do chef pelos biomas brasileiros. O destaque é para a culinária do estado de São Paulo e cercanias.

Ele muda a cada estação do ano e, nesta edição, traz receitas como pato com beterraba, sardinha com avocado e batata-roxa e tomate com algas e tucupi. Para adoçar, há bombons produzidos com chocolate brasileiro pela chef-confeiteira Rhaiza Zanetti -os doces podem ser degustados na cobertura da casa, decorada com concreto aparente e jardins verticais.

No primeiro andar fica o salão principal, com cozinha aberta. Um bar no térreo oferece carta de drinques e de lá é possível ver a adega de dois andares, com cerca de 5.000 vinhos, divididas em mil rótulos, sobretudo da região de Borgonha, na França.

As bebidas podem ser harmonizadas com a refeição, em duas opções. Uma delas oferece dez vinhos diferentes, selecionados pelos sommeliers Juliana Carani e Tiago Menezes, por mais R$ 690. A versão com rótulos especiais e raros sai a R$ 1.500.

Para jantar no restaurante, é necessário fazer reserva no site tuju.com.br. É preciso depositar antecipadamente o valor de R$ 200 por pessoa, descontado da conta final. A reserva não pode ser cancelada ou modificada antes de 72 horas -passado o prazo, a taxa não é reembolsada. Aos sábados, também é servido almoço.

O Tuju foi inaugurado em 2014 e, apenas oito meses após a abertura, ganhou a primeira estrela Michelin -a segunda veio nos anos seguintes. A casa também entrou na lista das melhores da América Latina pela premiação 50 Best.

TUJU

Quando Ter. a sex., das 19h às 22h; sáb., das 12h às 15h e das 19h às 22h

Onde R. Frei Galvão, 135, Jardim Paulistano, região oeste

Telefone 11 91899-0002

Link https://tuju.com.br/

Instagram tuju_sp