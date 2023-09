SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O capítulo final de "Amor Perfeito" foi ao ar nesta sexta-feira (22) cheio de acontecimentos. Logo no começo do último episódio da novela das seis, Neiva (Maria Gal) e Ítalo (Genézio de Barros) se casaram e levantou um espírito de romance pelos outros núcleos. Érico (Carmo Dalla Vecchia) ficou dividido ao revelar que ainda tem sentimentos por Romeu (Domingos de Alcântara), mas se entregou aos beijos de Verônica (Ana Cecília Costa).

Antes do casamento com Orlando (Diogo Almeida), Marê (Camila Queiroz) ainda foi presenteada pelo colar que era de sua mãe. A cerimônia, enfim, ocorre depois de nove anos de espera e muitos percalços ao longo da novela das seis da Globo. Severo (Babu Santana) fez um discurso emocionante sobre o quanto o casal representava o amor perfeito.

Marcelino (Levi Asaf) finalmente é registrado como filho de Marê e Orlando, recebendo a benção do próprio Jesus Cristo na igreja. "Nunca deixe morrer esse menino doce e peralta, mesmo que você tenha 100 anos. Promete?", diz a figura religiosa. Depois, ele sai andando com a caravela que tinha na irmandade, ao lado dos novos pais.

A trama terminou ainda com um número musical de todo o elenco ao som de "Clareou", de Xande dos Pilares.

VEJA OS FINAIS DOS PRINCIPAIS PERSONAGENS

CIRO (Beto Militani): está acamado, e recebe visita de Lívia.

ÉRICO (Carmo Dalla Vecchia): abalado com o reencontro com Romeu, ele conversa com Verônica. Ele confessa que Verônica é o amor de sua vida.

GASPAR (Thiago Lacerda): morre e é enterrado.

GILDA (Mariana Ximenes): morre e é enterrada.

ÍTALO (Genézio de Barros): casou com Neiva.

JÚLIO (Daniel Rangel): vai ser pai do filho de Sônia.

LEONEL (Paulo Gorgulho): fica emocionado com o casamento de Marê, e faz um discurso sobre querer ser um homem melhor na cerimônia.

LÍVIA (Lucy Ramos): apareceu grávida e casada no papel com Pedro (Rodrigo dos Santos).

MARCELINO (Levi Asaf): é registrado como filho de Orlando e Marê, ganhando a certidão dos pais. Ele vai à igreja sozinho e agradece.

MARÊ (Camila Queiroz): se casa com Orlando.

NEIVA (Maria Gal): casou com Ítalo, em festa com presença de toda a cidade.

ORLANDO (Diogo Almeida): se casa com Marê.

RITA (Thalita Fuster): é apresentada como namorada de Leonel e adicionada à família.

SÔNIA (Bárbara Sut): aparece grávida de Júlio e pega o buquê no casamento de Marê.

VERÔNICA (Ana Cecília Costa): abre o jogo com Érico sobre Romeu. Mesmo assim, recebe declaração romântica de Érico.