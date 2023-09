SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fausto Silva, 73, recebeu alta médica, na tarde deste sábado (23), após internação para exames de rotina para avaliação do transplante de coração.

"O paciente Fausto Silva recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein neste sábado, dia 23 de setembro, e seguirá sob orientações médicas nesta fase de reabilitação após transplante cardíaco", informou a equipe de Fausto Silva à reportagem

O comunicador recebeu o novo coração no dia 27 de agosto, em cirurgia realizada sem intercorrências, após a equipe transplantadora do paciente que ocupava o topo da lista recusar o órgão.

Apresentador foi para o quarto um dia antes de receber alta. "Permanece com função cardíaca normal e sem evidências de rejeição do órgão", informou o hospital, por meio de boletim médico divulgado no sábado (9).

Faustão deixou o hospital no domingo (10), após 36 dias internado. "O paciente seguirá sob as orientações médicas e nutricionais necessárias para a reabilitação após o transplante cardíaco", informou o Hospital Israelita Albert Einstein.

FAUSTÃO FALOU PELA PRIMEIRA VEZ FORA DO HOSPITAL

O apresentador divulgou vídeo gravado em sua casa, em São Paulo, em que agradeceu o carinho do público. "Alô, galera. Já saí do hospital, estou em casa, agora iniciando uma nova fase. Mas antes, de novo, agradecimento eterno a cada um de vocês que rezaram, fizeram mensagens de solidariedade, de apoio. Tudo isso me ajudou muito nessa luta pela vida", começou.

Na sequência, ele fez um agradecimento aos familiares do doador. "Agradecer a família do doador, que eu não tenho palavras, mas vou rezar por eles o resto da minha vida."

O apresentador contou que a enteada do filho João Guilherme Silva, Anne-Marie, foi a sua inspiração. A menina passou por um transplante de coração no ano passado.

"Quero dizer que a inspiração deste transplante para mim foi de uma garota de 14 anos, Anne Garnero, que ela ficou seis meses esperando, eu tive mais sorte com a questão do meu tipo de sangue, e ela ficou durante seis meses na espera, já foi transplantada em janeiro do ano passado, e hoje está muito bem, uma vitalidade incrível", contou.

Faustão destacou ainda a necessidade de transformar o Brasil em referência. "Não desista, vale a pena o sonho. A missão agora é conscientizar cada um a colaborar para transformar o Brasil no campeão de doação. E que as autoridades espalhem centros pelo país, para que pessoas do Norte e Nordeste não tenham que vir para o Sudeste."

Por fim, ele explicou que a recuperação deve demorar entre dois e três meses: "A missão continua para cada vez mais tirar os preconceitos, as informações erradas ? sabemos que o problema de educação é grave no país ?, para que todo mundo tenha consciência. Agora estou encerrando, porque tenho uma segunda fase. São mais dois ou três meses de fisioterapia para a recuperação. E vamos à luta".