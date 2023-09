RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Discreta com relação a sua vida pessoal, Juliette Freire foi flagrada novamente na companhia de Kaique Cerveny em um shopping na noite deste sábado (23), no Rio. Os dois não assumem o namoro, mas desde abril são vistos juntos. Mas, quem é o rapaz?

Kaique, 26, é estudante de Nutrição e tem duas irmãs médicas: Nicole e Tifany. Nasceu em Bauru, m Bauru, no interior de São Paulo, mas mora em Brasília. Ele pratica ciclismo, natação e crossfit. Aliás, o rapaz foi campeão brasileiro da modalidade em 2019, e participa de competições internacionais

Na semana passada, ao ser questionada por Ana Maria Braga, durante o Mais Você, sobre Kaique, Juliette reclamou da pressão por um rótulo. A campeã do BBB 21 já tinha anunciado que estava, sem paciência para falta de senso das pessoas.

"O problema de ficar famoso é que você começa uma paquera e todo mundo assume por você. Sabe o que fiz? Quando fico com uma pessoa, parei de esconder, não tô fazendo nada de errado", começou a ex-sister.

Ela afirmou que não considera ainda Kaique como "namorado". "Ele está no estágio probatório, no Direito, você leva um tempo para ser efetivado no cargo, acho necessário, senão você não conhece a pessoa direito", disparou Juliette.