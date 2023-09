RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - André Gonçalves e Darlan Cunha protagonizaram uma discussão quente após a primeira Prova de Fogo de A Fazenda 15, neste domingo (24). Os dois se estranharam depois que o ex-marido de Danielle Winist cobrou uma fala que Darlan teria feito para outros peões. "Não falei isso!", respondeu o intérprete de Laranjinha da dupla com Acerola (Douglas Silva) na série "Cidade dos Homens", foi lançada em 2002, na esteira do sucesso do filme Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles.

André rebateu dizendo que Darlan ficava fazendo fofoca com os outros participantes e não falava na cara. "Estou falando na sua cara! Coisa que você não faz! Você é fofoqueiro, você fica de leva e traz", disse assustando os outros competidores na cozinha da sede da atração. "O público está vendo que você é laranja podre, irmão! Você coage os outros", concluiu.

Mais cedo, Darlan comentou com Yuri Meireles, Nathalia Valente e Lily Nobre que pretende provocar uma agressão e a expulsão de Kally Fonseca, vocalista da banda Cavaleiros do Forró, do reality show. "Pretendo desestabilizá-la. Queria tê-la aqui para entrar na mente dela e fazê-la cometer erros. Ela é do tipo que, se eu entrar na mente dela, ela me agride", explicou.