ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O SBT procurou a Brax, empresa de marketing conhecida no mercado de futebol, e fez uma proposta para transmitir a Copa América de 2024. A Globo já negocia com a empresa. A Brax venceu a concorrência promovida pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), e vai vender as partidas para as TVs brasileiras.

A TV de Silvio Santos e a emissora da família Marinho participaram da concorrência direta da Conmebol, mas a proposta da Brax foi considerada mais interessante por ter uma garantia de recebimento mínimo de US$ 10 milhões (R$ 49 milhões na cotação atual) por parte da empresa à Conmebol.

O valor será arrecadado com as vendas e outras oportunidades de mercado. O SBT entrou em contato após saber que a Globo já negociava os direitos. A emissora quer ter mais eventos de futebol, e vem investindo na área. Cléber Machado, ex-narrador da Globo, foi contratado recentemente.

A proposta do SBT engloba apenas a TV aberta. Já a Globo negocia um acordo para todas as mídias. A emissora carioca e a Brax já fizeram negócios antes: a empresa fechou contrato com algumas seleções para as eliminatórias da Copa do Mundo e com a Série B do Campeonato Brasileiro.

Na última Copa América, o evento foi adquirido pela emissora de Silvio Santos pelo valor de US$ 6 milhões (R$ 28,7 milhões na cotação atual). A Globo não podia fazer propostas porque estava rompida com a entidade, devido à rescisão do contrato da Libertadores em 2020.

A Copa América de 2024 será realizada nos Estados Unidos, em junho do ano que vem. Ao todo, 16 seleções vão disputar o torneio.