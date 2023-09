SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brian May é mais do que músico da banda Queen. Ele é astrofísico e ajudou a Nasa a conseguir coletar uma amostra de um asteroide no espaço. A missão OSIRIS-REx teve como um dos membros o artista que, por meio das redes sociais, comemorou o feito.

"Resultado fantástico, dia histórico. Amostragem bem-sucedida do material da superfície do asteroide Bennu entregue com segurança à Terra. Isso pode revelar coisas secretas sobre a origem do universo, da Terra e da vida", disse ele na publicação. A espaçonave foi lançada há sete anos e representa a primeira vez que a agência espacial consegue coletar material de um asteroide no espaço.

A cápsula com o material pousou em um deserto no estado americano de Utah, na manhã de domingo (24), por volta das 11h42 de Brasília. Mais tarde, ele compartilhou imagens do pouso e afirmou que "o trabalho foi bem feito."