SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sandy e Lucas Lima, que anunciaram o término do casamento nesta segunda-feira (25), têm uma trajetória musical que transcende a parceria artística. Com 24 anos de união, a dupla construiu uma carreira marcante, repleta de composições, álbuns e arranjos que conquistaram o Brasil.

Uma das colaborações mais notáveis entre o casal foi a faixa "Me Espera," um dueto com Tiago Iorc. O álbum "Nós, Voz, Eles," lançado por Sandy em 2018, é outro destaque do casal.

A canção "Abri Os Olhos" é outro exemplo de sua colaboração criativa, interpretada pela própria Sandy, ao lado de seu irmão. Hits como "Pés Cansados," "Quem Eu Sou" (do primeiro álbum de estúdio solo de Sandy) e "Areia" também são outras parcerias deles.

A influência de Lucas Lima na carreira de Sandy também entra no aspecto técnico, em que ele assina a criação dos arranjos para álbuns como "Manuscrito" (2010) e "Meu Canto" (2016). Além desses, Lucas também deixou sua marca nos álbuns "Princípios" (2012) e "Sim" (2013).

Mas a conexão musical de Lucas Lima não se limita a Sandy. Ele também emprestou seu talento a projetos de seu então sogro, Xororó. Em 2010, Lucas foi o responsável pelos arranjos da música "Se For Pra Ser Feliz," interpretada pela dupla Chitãozinho e Xororó. Em 2019, ele fez parte da turnê "Amigos 20 anos," que reuniu astros do sertanejo como Zezé Di Camargo, Luciano, Leonardo e Chitãozinho e Xororó, mostrando sua versatilidade musical.

No entanto, mesmo com uma carreira musical repleta de colaborações e sucessos, Sandy e Lucas Lima anunciaram uma decisão que pegou muitos de surpresa. Após 24 anos de união, o casal anunciou a separação em suas redes sociais nesta segunda-feira (25).