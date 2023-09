SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os últimos dias não foram muito favoráveis aos pombinhos do mundo das celebridades. As redes sociais ficaram movimentadas por posts de términos e a TV aberta anunciou uma traição. Entre a segunda-feira passada (18) e esta (25), seis casais famosos se separaram.

Arthur Aguiar e Jheny Santucci anunciaram o término no relacionamento de três meses na segunda-feira (18). Os dois haviam divulgado que teriam um filho apenas dois dias antes. O ator contou nas redes socias que o namoro começou depois que os dois descobriram a gravidez.

Caio Paduan e Cris Dias anunciaram o fim do casamento de cinco anos na terça-feira (19). A estrela do musical "Iron - O Homem da Máscara de Ferro" e a ex-apresentadora do Band Esporte Clube disseram que continuam nutrindo uma "amizade sólida, respeito e carinho um pelo outro", além de "estarem com projetos profissionais em andamento juntos".

A quarta-feira (20) começou comovente quando Luísa Sonza contou a Ana Maria Braga que havia sido traída pelo então namorado Chico Veiga, mais conhecido como Chico Moedas. Ao vivo e em rede nacional, a cantora leu um depoimento em seu celular sobre a suposta traição e se emocionou muito.

Na quinta-feira (21), foi a vez de Lexa e MC Guimê anunciarem o fim do casamento de oito anos. O ex-casal passou por dificuldades recentes, quando o cantor foi expulso do BBB 23 por importunação sexual, o que causou um afastamento temporário entre os dois. O relacionamento reatou pouco tempo depois, até anunciarem o fim definitivo.

Uma nova semana começou com mais términos. Sandy e Lucas Lima se separaram após 15 anos de casamento e 24 de relacionamento. Os dois publicaram texto em conjunto nas redes sociais. Eles são pais de Theo, de nove anos. Era pra ser imortal, mas morreu no final.

Gustvo Mioto e Ana Castela também terminaram o namoro nesta segunda-feira (25). Eles estavam juntos publicamente desde o último mês de junho. Mioto afirmou que ambos estão em momentos diferentes de vida e que decidiram seguir outros caminhos.

A segunda nem acabou e também houve tempo para Paula Fernandes anunciar o término de seu romance com o empresário Rony Cecconello.