SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Caetano Veloso vai apresentar, em São Paulo e na íntegra, seu emblemático álbum "Transa", lançado em 1972. O disco, um dos mais celebrados da carreira do baiano, chega aos palcos paulistanos cinco décadas depois de ser revisitado ao vivo.

O show, marcado para acontecer no Espaço Unimed no dia 25 de novembro, às 22h, foi apresentado no mês passado no festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro, sob forte chuva e ventania.

Por aqui, participam do espetáculo o cantor Jards Macalé e os percussionistas Tutty Moreno e Áureo de Souza, que gravaram o trabalho na época.

Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira, 26, ao meio-dia. Ainda não foram divulgadas informações sobre preços de ingressos e setores, mas as vendas serão feitas no Ticket360.

CAETANO VELOSO

Quando 25 de novembro, às 22h

Onde Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Barra Funda

Link https://www.ticket360.com.br/