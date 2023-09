SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luísa Sonza tomou uma decisão em relação ao uso de suas redes sociais após terminar o namoro com Chico Moedas. Em publicação no Instagram, nesta segunda-feira (25), a cantora fez sua primeira aparição após o anúncio na última semana e reforçou que removeu as redes de seu celular e que, daqui para frente, suas páginas serão atualizadas por sua equipe.

"Decidi não ter mais redes sociais no celular, acredito que isso tem feito bem pra mim e sei que vocês entendem isso! Mas pode deixar que vou mandando fotinhas e mensagens pra vocês pela minha equipe, não vou ficar distante!", explicou ela, no começo do post.

"Meu foco agora é voltar a trabalhar e divulgar meu álbum que é o que eu sempre quis! Obrigada por todas as mensagens de carinho, obrigada por estarem comigo sempre. Eu amo vocês! Com amor, Luísa."

Na última quarta-feira (20), Luísa ganhou destaque devido à sua participação no programa Mais Você, ao confirmar o término de seu relacionamento com Moedas após um episódio de traição.