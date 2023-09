ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A nova versão da novela "Elas por Elas" estreou na Globo nesta segunda-feira (25) com bons números de audiência no horário das seis para a emissora.

Tanto em São Paulo, como no Rio de Janeiro, o ibope da trama foi considerado regular para a faixa, o que agradou a Globo neste primeiro momento.

Segundo dados prévios obtidos pelo F5, das 18h25 às 19h10, a novela protagonizada Deborah Secco, Késia Estácio, Isabel Teixeira, Thalita Carauta, Mariana Santos, Karine Teles, Maria Clara Spinelli e Lázaro Ramos marcou 20 pontos de média em São Paulo, principal capital do mercado de televisão do Brasil.

Cada ponto equivale 207 mil telespectadores na capital paulista. No mesmo horário, a Record ficou com 9, Band e SBT com 4, e a RedeTV! marcou traço.

No Rio de Janeiro, segunda capital mais importante, foram 22 pontos de média para a produção. A última novela do horário, "Amor Perfeito", marcou as mesmas médias atingidas pelo remake agora.

"Elas por Elas" conta a história de ex-amigas que romperam relações por causa de um crime são convocadas para uma reunião depois de décadas sem se ver. Uma delas quer descobrir se seu irmão foi assassinado pelas colegas na juventude.