SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na próxima segunda-feira (2), o Maestro João Carlos Martins apresenta em São Paulo, no Teatro Bradesco, às 21h, o "Cinema in Concert", concerto que executa trilhas sonoras consagradas de grandes clássicos das telonas.

Regida pelo maestro, a orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP apresentará um programa que inclui músicas como como "Tara?s Theme", de "E o Vento Levou", "Smile", composta por Charlie Chaplin em 1936 para seu filme "Tempos Modernos", além de melodias já eternizadas no imaginário coletivo, como "Rain Drops Keep Falling on my Head", de "A Juventude de Butch Cassidy", e "Somewhere over the Rainbow", interpretada originalmente por Judy Garland em "O Mágico de Oz".

As canções tema de "A Pantera Cor-de-Rosa", "James Bond", "Rocky", "The Mission" e "Cinema Paradiso" também fazem parte do repertório, que inclui ainda "Tico-Tico no Fubá", parte da trilha do filme homônimo dirigido por Adolfo Celi para a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, completam o repertório. O concerto deve ter entre 80 e 90 minutos de duração.

Os ingressos para o concerto estão à venda no site da Uhuu, a bilheteria oficial do Teatro Bradesco, e custam a partir de R$35 (inteira). Boa parte já foi vendida, mas ainda há ingressos disponíveis em todos os setores, com exceção dos camarotes e algumas frisas.

Ainda em outubro, a Osesp também apresenta um concerto "pop", o "Sinfonia de Cinema: Heróis e Heroínas" com músicas-tema da Marvel, "Batman", "Moana" e outros filmes de grande sucesso. Para este concerto, infelizmente, os ingressos já estão esgotados.