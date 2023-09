SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, responsável pela entrega do Globo de Ouro, criou duas novas categorias para a premiação, dedicadas a filmes blockbuster e especiais de stand-up, de acordo com a revista americana Variety.

Os novos troféus já devem ser entregues na cerimônia do ano que vem, marcada para o dia 7 de janeiro, e são anunciados na esteira de uma série de mudanças pelas quais a premiação passa para tentar se manter relevante após um escândalo envolvendo denúncias de compra de votos e racismo, o que a mergulhou em uma crise de credibilidade.

Na primeira categoria, chamada de "conquista em cinema e bilheteria", vão concorrer filmes com alcance global e que estiveram entre os mais vistos, no caso do streaming, ou com maior arrecadação, nos cinemas, do ano, desde que tenham alcançado "excelência cinematográfica".

Serão oito indicados na categoria, todos com bilheterias acima dos US$ 150 milhões, cerca de R$ 747 milhões, sendo que US$ 100 milhões devem ter sido arrecadados nos Estados Unidos. Ou, caso sejam lançamentos do streaming, eles devem apresentar dados de audiência equivalentes --detalhes de como essa aferição será feita não foram divulgados.

Filmes indicados na nova categoria também são elegíveis para outros Globos de Ouro, como o de melhor filme de drama ou comédia e musical.

Já a seção dedicada a especiais de comédia de stand-up vai premiar humoristas que tiverem lançado gravações do gênero ao longo do ano, de forma individual ou como parte de um grupo. As performances devem ter ao menos 30 minutos e haverá um total de seis indicados.