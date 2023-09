SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Traços psicodélicos se embaralham no cartaz da 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, trazendo exuberância de cores a um dos principais eventos cinematográficos do país, como que para comemorar uma edição com menos aperto financeiro, após o retorno de patrocinadores de peso.

Michelangelo Antonioni, cineasta italiano de "Blow-up: Depois Daquele Beijo" e "Profissão: Repórter", além de homenageado em retrospectiva com 23 títulos e em leitura de roteiro inédito na programação deste ano, também é o autor da ilustração do pôster, feita por ele na década de 1960.

Marcada para acontecer entre os dias 19 de outubro de 1º de novembro, a Mostra de SP também atiça a expectativa em torno do evento revelando seis destaques da programação deste ano. O principal deles é "Maestro", dirigido e estrelado por Bradley Cooper.

Cinebiografia do compositor americano Leonard Bernstein, responsável pela trilha do musical "West Side Story", ou "Amor, Sublime Amor", o filme da Netflix também tem Carey Mulligan no elenco e deve dar as caras no Oscar do ano que vem. O título esteve recentemente no Festival de Veneza.

Na programação da Mostra de SP ainda está o novo filme de Ryûsuke Hamaguchi, "Evil Does Not Exist", japonês que causou furor há dois anos com "Drive My Car", indicado ao Oscar de direção, roteiro adaptado. e melhor filme. Levou o de filme internacional.

"Evil Does Not Exist", vencedor do grande prêmio do júri e do prêmio da Fipresci, a Federação Internacional de Críticos de Cinema, também em Veneza, mostra um vilarejo nos arredores de Tóquio que tem seus costumes ameaçados pelos planos de construção de um acampamento de luxo ali perto.

A seleção de filmes estrangeiros da Mostra também inclui "La Chimera", filme da italiana Alice Rohrwacher com a brasileira Carol Duarte, exibido em Cannes; "Cerrar los Ojos", do espanhol Víctor Erice; "About Dry Grasses", do turco Nuri Bilge Ceylan, que deu a Merve Dizdar o prêmio de atriz em Cannes, e "Afire", do alemão Christian Petzold, vencedor do Urso de Prata em Berlim.

Toda a programação da Mostra de Cinema de SP deve ser anunciada nas próximas semanas. Entre as novidades está ainda o retorno do apoio financeiro da Petrobras, que se junta ao Itaú como principal patrocinador depois de, em 2019, ter cortado o repasse a importantes eventos do calendário cultural brasileiro. O retorno, diz a organização, dá um bem-vindo respiro ao festival.