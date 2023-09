SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chefs dos mais renomados e badalados restaurantes do Brasil adicionam às desejadas cinco estrelas Michelin uma sexta: tornar-se estrelas de TV. Isso é o que contam Manu Ferraz e Manu Buffara, que se juntaram a Claude Troisgros e Felipe Bronze na sexta temporada do The Taste Brasil, competição gastronômica do canal pago GNT.

A estreante Manu Ferraz, que comanda a cozinha do Baianera em São Paulo, diz que fez o novo trabalho caber na agenda de chef, justamente porque ajuda nos negócios. "Todo lugar que eu puder ir e levar a minha história, eu estou indo. Eu acho que um legitima e potencializa o outro". Manu Buffara, dona do restaurante que leva seu nome em Curitiba e eleita a melhor chef mulher do continente em 2022, diz que está ansiosa para saber o que acontecerá em sua vida após a estreia.

Claude já é veterano na TV e confirma as hipóteses das novatas. Ele está há 17 anos fazendo programas no GNT e na Globo, enquanto comanda três restaurantes em São Paulo e quatro no Rio, e diz que a televisão mostrou outro lado seu: "Muita gente imaginava que eu era velho, gordo e chato, e a televisão mostrou que eu não sou assim. E mostrou, obviamente, a minha culinária, o que eu penso, a minha filosofia de trabalho".

Também pensa assim Felipe Bronze, dono de três restaurantes em funcionamento nas capitais paulista e carioca, que, há 15 anos, viu seu nome se transformar quando começou a aparecer nas telas. "A televisão me transformou, ela me deu muito mais alcance do que eu teria apenas no meu universo", afirma. Mesmo com seu próprio programa (Perto do Fogo, também no GNT) ele destaca a predileção pelo The Taste: "Ele é mais real e cru ainda do que os outros. Lá nós somos chefes, literalmente".

O reality tem ritmo agitado. No primeiro episódio, 30 cozinheiros disputam uma das 16 vagas que serão distribuídas em grupos de quatro. Cada grupo seguirá pelas provas acompanhado por um mentor, em busca pelo grande de R$ 100 mil. Eles ainda têm o desafio de encantar os jurados, que provam apenas uma colherada de seus pratos.

Claude gosta do formato e diz que essa provinha resgata valores gastronômicos que vinham se perdendo na era do "gourmet". "Eu diria que a gente viveu, nos últimos 20 anos, um caminho na gastronomia onde, muitas vezes, a criatividade, eu diria, exagerada, passava por cima do sabor", avalia. "Obviamente, a criatividade é muito importante, mas a valorização do produto é o principal."

O programa é tão querido porque os chefs dizem que conseguem manter suas personalidades, mesmo em frente às câmeras e no calor das broncas. "A gente se joga nas provas, no treinamento com a nossa equipe, e não tem como esconder nada. Não tem como ser diferente do jeito que a gente trabalha no dia a dia, na nossa cozinha", disse Manu Buffara.

A sexta temporada do The Taste estreia nesta terça-feira (26), às 22h30 no GNT. Às 18h, o primeiro episódio também estará disponível no Globoplay. São dez episódios no total, sendo dois por semana, sempre às terças e quintas.