SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tainá Müller conquistou o prêmio de melhor atriz no Septimius Awards, realizado nesta terça-feira (26) em Amsterdã, na Holanda, superando as compatriotas Alanis Guillen ("Pantanal") e Débora Nascimento ("Olhar Indiscreto"). A aclamação da atriz é resultado de seu desempenho na segunda temporada da série "Bom Dia, Verônica" (Netflix).

Nas redes sociais, Tainá celebrou a vitória com grande entusiasmo. "Muito feliz com esse reconhecimento do meu trabalho aqui na Europa, o que mostra que nosso audiovisual é potente e tem força pra romper barreiras territoriais", escreveu em post, publicado no Instagram.

Durante seu discurso de agradecimento, a atriz expressou sua gratidão ao júri do prêmio, bem como aos colegas de elenco e diretores da série brasileira, além de refletir sobre a violência contra a mulher.

"É muito legal, mas, ao mesmo tempo, triste de ver que este tema toca o coração das pessoas, e o quanto a conscientização sobre a violência contra a mulher é importante. Muito obrigada", declarou ela.

O Septimius Awards é conhecido por premiar artistas com forte ênfase na descoberta e incentivo de novos talentos independentes, apoiando produções consideradas visionárias e reunindo todos os elementos da produção cinematográfica e da narrativa.