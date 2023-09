SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - André Gonçalves, Lucas Souza, Nathália Valente e Rachel Sheherazade disputam a permanência em A Fazenda 15 (Record) nesta semana. Um dos quatro será o primeiro eliminado da atual edição do reality show e deixa a competição nesta quinta-feira (28). Antes disso, eles enfrentam a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (27) e o vencedor escapa da berlinda.

Na votação da terça-feira (26), Alicia X, Cariúcha, Cezar Black e Shayan não podiam ser votados, por estarem imunes. Tonzão Chagas venceu a Prova de Fogo nesta segunda-feira (25) e teve o direito de mudar uma regra. A outra opção de poder foi presenteada por ele a Darlan Cunha.

Darlan, então, leu sua decisão: trocar um morador da baia por um da sede. Ele escolheu inverter Lily Nobre (da baia) por André Gonçalves (da sede).

Assim, foi dado início às indicações. Rachel Sheherazade foi a escolhida pelo fazendeiro Yuri Meirelles diretamente para a roça. "Me dou bem, a gente tem pouca troca diariamente, mas a estratégia dela de jogo não é legal. Parece que ela vem aqui mais levantar bandeira do que jogar. Não sei se é um ambiente que ela se sente bem", justificou o modelo.

A jornalista disse que achou injusta a decisão do fazendeiro. "Existem rodas que a gente é ignorado, então, uma pessoa como eu, que tem amor próprio, não preciso forçar a minha presença pra me fazer aceita", alfinetou ela.

Antes de seguir a votação, Tonzão descobriu seu poder extra: ele escolheu outro peão para ter voto peso 2 -Kamila Simioni. Depois, foi a vez das indicações da casa: Lucas Souza foi quem recebeu o maior número de votos (16) e também foi levado para a roça.

Como contragolpe, o ex-marido de Jojo Todynho puxou Nathália Valente, que estava na baia, para também disputar a berlinda.

A quarta vaga na roça foi definida pela dinâmica do "resta um": quem veio da baia, salvava um peão, que irá conceder seu resgate a outro e assim por diante. Quem sobrou foi André Gonçalves, e virou o último roceiro da semana.

No último bloco, André ainda teve uma difícil definição: colocar um dos quatro diretamente na Roça, vetando-o da Prova do Fazendeiro. Ele escolheu Nathália Valente. Assim, André, Lucas e Rachel disputarão, nesta quarta, a Prova do Fazendeiro, e o campeão se livrará da votação popular, garantindo mais uma semana no reality.

*

QUEM VOTOU EM QUEM NA 1ª ROÇA DE A FAZENDA 15

- Fazendeiro Yuri Meirelles votou em Rachel Sheherazade;

- Nadja Pessoa votou em Sander Mecca;

- Lucas Souza votou em Darlan Cunha;

- Radamés Furlan votou em Lucas Souza;

- Jaquelline Grohalski votou em Darlan Cunha;

- Kamila Simioni votou em Lucas Souza (peso 2);

- Kally Fonseca votou em Darlan Cunha;

- Sander Mecca votou em Lucas Souza;

- Rachel Sheherazade votou em Darlan Cunha;

- WL Guimarães votou em Lucas Souza;

- Jenny Miranda votou em Lucas Souza;

- Darlan Cunha votou em Lucas Souza;

- André Gonçalves votou em Radamés Furlan;

- Nathália Valente votou em Lucas Souza;

- Márcia Fu votou em Lucas Souza;

- Henrique Martins votou em Lucas Souza;

- Shayan votou em Kally Fonseca;

- Tonzão Chagas votou em Lucas Souza (peso 2);

- Cezar Black votou em Lucas Souza;

- Alicia X votou em Lucas Souza;

- Lily Nobre votou em Lucas Souza;

- Cariúcha votou em Lucas Souza