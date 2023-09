ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A estreia de Cléber Machado como narrador do SBT teve bons números de audiência para a emissora de Silvio Santos.

A transmissão de Corinthians 1 x 1 Fortaleza, pela semifinal da Copa Sul-Americana na última terça (26), conseguiu vencer a Globo no segundo tempo na Grande São Paulo, em confronto contra a novela "Todas as Flores".

A partida ainda liderou de ponta a ponta em Fortaleza (CE), triunfando também contra a novela das nove "Terra e Paixão", algo pouco comum de acontecer.

Segundo dados consolidados de audiência obtidos pelo F5, na capital paulista, a partida que teve Mauro Beting, Nadine Basttos e Emerson Sheik nos comentários, marcou 13,3 pontos de média com picos de 15,1 no período com bola rolando, das 21h31 às 23h27. Cada ponto equivale a 207 mil telespectadores.

No mesmo horário, a Globo conseguiu 19 com o Jornal Nacional, "Terra e Paixão" e "Todas as Flores". A Record ficou em terceiro com 5 ao mostrar "Reis", "Quando Chama o Coração" e A Fazenda 15.

No segundo tempo, o SBT conseguiu a liderança nos números, com 14,5 pontos contra 14,3 da Globo, que mostrava a novela de João Emanuel Carneiro. O resultado fez o SBT conseguir seu maior pico de ibope em 2023 e, consequentemente, a maior audiência do futebol na emissora neste ano.

Em Fortaleza, outra cidade interessada na partida, o SBT foi ainda melhor e conseguiu picos de 34 pontos de audiência na capital do Ceará. A partida liderou contra a Globo de ponta a ponta, vencendo inclusive a novela das nove, algo raro.

A ESPN também mostrou o jogo na TV por assinatura, e liderou entre todos os canais pagos com média de 5 pontos de audiência no Ibope PNT (Painel Nacional de Televisão).

A expectativa do SBT e da ESPN é que os índices sejam ainda mais robustos no jogo da volta, marcado para a próxima terça-feira (3), às 21h30. Quem vencer se classifica para a final da Copa Sul-Americana.