BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Joe Pichler, ator mirim conhecido por 'Beethoven 3 - Uma Família em Apuros' (2000), está desaparecido desde 2006. Segundo reportagem do The Sun, ele não é visto desde que tinha 18 anos, quando deixou um bilhete enigmático e fez uma ligação confusa a um amigo.

A estrela infantil desapareceu misteriosamente sem deixar vestígios cinco anos após seu último papel na icônica franquia de Beethoven.

Apesar da carreira promissora que começou na década de 1990, em 2006 ele desapareceu, no dia 5 de janeiro.

Segundo a reportagem, Pichler ligou para um amigo, que relatou que ele parecia embriagado e "inconsolável".

Ele encerrou a ligação dizendo que ligaria de volta em uma hora, mas nunca o fez - tornando-se a última forma de contato que alguém já teve com ele.

Quatro dias depois, seu Toyota Corolla foi encontrado abandonado a 800 metros de um grande corpo de água conhecido como Port Washington Narrows.

A polícia encontrou dentro dele um bilhete, composto de poesia comovente e algumas declarações vagas sobre querer ser um "irmão mais forte" para seus dois irmãos.

Diz-se também que Joe escreveu que queria que seu irmão mais novo, Matthew, ficasse com alguns de seus pertences.

As descobertas levaram os investigadores a acreditar que o ator infantil havia suicidado-se depois que sua família denunciou seu desaparecimento em 16 de janeiro.

Mas os seus entes queridos discordaram, insistindo que as duas páginas de rabiscos e desculpas não eram uma nota de suicídio.

A irmã de Joe, Shawna, disse ao The Sun:

"Ele provavelmente está com vergonha de voltar para casa. Na pior das hipóteses, é crime. Mas não suicídio. Não houve adeus", ressaltou.

CARREIRA

A carreira do norte-americano começou no final dos anos 1990, quando ele estrelou séries como 'Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman' e engatou alguns filmes no currículo.

Entre os destaques, o longa-metragem 'Marcação Cerrada' (1999), que ainda conta com Paul Walker, Jon Voight e outras estrelas no elenco.

Pichler esteve no terceiro filme da série 'Beethoven' interpretando o personagem Brennan Newton. Ele ainda retornou para a quarta produção da franquia, lançada em 2001.

Aos nove anos, ele conviveu com grandes nomes do cinema Robert De Niro e Wesley Snipes no thriller de 1996, The Fan.