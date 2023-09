ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Ex-jogador de futebol e tetracampeão com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994, Paulo Sérgio assinou contrato e retornou com a TV Gazeta nesta quarta-feira (27). É a segunda passagem dele pela emissora paulista.

A informação foi confirmada com a assessoria de imprensa da TV Gazeta. Sérgio será comentarista fixo do programa esportivo Mesa Redonda, maior audiência da emissora exibida nas noites de domingo, a partir das 21h (horário de Brasília).

A atração é comandada por Osmar Garraffa e Michelle Gianella. Trata-se do segundo tetracampeão do Mundo pela seleção brasileira a se juntar ao time de Esportes da TV Gazeta. O ex-atacante Muller também trabalha na emissora.

Com passagens pelo Corinthians, Novorizontino, Bahia, Roma, Bayern Leverkusen, Bayern de Munique e seleção brasileira, Paulo Sergio é um verdadeiro colecionador de títulos.

Campeonato Brasileiro (1990), Campeonato Alemão (99/2000 e 2000/2001), Uefa Champions League (2000-2001) e a Copa do Mundo de 1994 pela seleção brasileira são alguns de sua galeria.

Na TV, o ex-atacante também tem experiência variada, com passagens pela Globo, Band Sports, SBT, ESPN e RedeTV!. Na TV Gazeta, ele também já teve uma primeira passagem em 2021.