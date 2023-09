ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Uma das séries mais elogiadas de 2023, "A Vida Pela Frente", do Globoplay, entrou na mira do governo federal. A Classificação Indicativa, órgão do Ministério da Justiça que indica a classificação de programas de televisão, mudou o selo da série dedicada ao público jovem.

Antes indicada como "não recomendada para menores de 16 anos", agora o programa passa a ser "não recomendado para menores de 18 anos". Ou seja, não é recomendada para uma parcela do público que era seu alvo inicialmente.

A reportagem teve acesso ao despacho da Classificação Indicativa, que foi publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (27). Nele, a classificação afirma que monitorou a obra e que sua quantidade de cenas degradantes com adolescentes menores de idade foi considerada primordial para a mudança.

?A alta quantidade de agravantes envolvendo crianças ou adolescentes, aliada à presença exacerbada de conteúdos que envolvem drogas ilícitas e ao contexto em que ocorre o suicídio foram fatores determinantes para a determinação de gradação etária", diz o documento.

A Globo já foi notificada e deve mudar a classificação da série em até cinco dias. A empresa pode recorrer e apresentar novos argumentos para que se volte com a classificação antiga.

"A Vida Pela Frente" foi uma das apostas da Globo para o fim do primeiro semestre. Chegou a ficar quase três meses entre os produtos mais consumidos da plataforma de streaming.

A trama, que tem como uma das criadoras a atriz Leandra Leal, é uma co-produção com o canal GNT. A produção conta a história de um grupo de amigos de colégio em 1999.

A escola acabou e os jovens estão às voltas com os preparativos para a grande comemoração. Aquela noite, no entanto, será interrompida por uma terrível notícia: a morte de Beta (Flora Camolese), aos 18 anos.