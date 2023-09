SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A equipe de Lucas Souza, de A Fazenda 15 (Record), emitiu uma declaração oficial, na noite desta quarta-feira (27) contra Cariúcha. Em comunicado compartilhado nas redes sociais, a equipe afirma que registrou um boletim de ocorrência contra a funkeira.

Nesta terça-feira (26), durante a formação da roça, Cariúcha fez supostas ameaças contra o militar, dizendo que, se o ex-namorado de Jojo Todynho continuasse a brigar com ela, revelaria tudo o que sabe sobre ele no programa.

"Aproveitamos para informar que, embora neste momento não seja possível divulgar o número dos autos devido à pendência da análise do pedido de segredo de justiça pela juíza competente, visando proteger os dados pessoais das partes envolvidas, a advogada de Lucas, com plenos poderes procuratórios, ajuizou a devida ação judicial para buscar a reparação das ofensas dirigidas à honra do mesmo, a qual aborda os atos de injúria, calúnia e difamação", diz um trecho da nota.

"Além disso, esclarecemos que nesta tarde, um Boletim de Ocorrência foi registrado junto à Polícia Civil, com o objetivo de que os crimes praticados por Cariúcha dentro do reality sejam devidamente apurados", completa o texto.

A equipe da funkeira ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.