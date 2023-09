SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Restaurant Week inicia sua segunda rodada nesta quinta-feira, 28, em cerca de 200 endereços na capital paulista e na Grande São Paulo.

O evento gastronômico, que ocorre duas vezes por ano, reúne restaurantes que criam menus especiais a preços promocionais. A 31ª edição do festival se estende até o dia 5 de novembro.

O menu contempla entrada, prato principal e sobremesa. Os preços são divididos em três categorias. A tradicional traz menus a partir de R$ 54,90 no almoço e R$ 69,90 no jantar. Já a chamada plus oferece almoço por R$ 68,90 e jantar por R$ 89,90. Na categoria premium, o almoço sai por R$ 89 e o jantar, R$ 109.

A lista de participantes inclui restaurantes de diferentes culinárias. Entre eles, o Antipasti Amici, novo restaurante italiano na Vila Mariana, o português Axado, o Duas Tereza, de comida brasileira, o espanhol Paellas Pepe, o belga Chez Vous, o francês L'Entrecôte de Paris, a pizzaria Graça di Napolli e o Cantón, fusão das cozinhas peruana e chinesa.

Na categoria mais cara, estão endereços como AdaMakan, Aguzzo, Azay, Cão Veio, Jacarandá, O Gato que Ri, Sassá Sushi, Uru Mar e Parrilla, Forneria San Paolo e Varanda.

Confira a programação completa, as reservas e os cardápios no site restaurantweek.com.br.

31º RESTAURANT WEEK

Quando 28/9 a 5/11Preço R$ 54,90 a R$ 109

Link: https://restaurantweek.com.br/

Instagram @restaurantweekbrasil