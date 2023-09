SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diones Coelho da Silva, 41, motorista envolvido no atropelamento do ator Kayky Brito, contou detalhes do acidente durante participação no Encontro (Globo). A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que o motorista dirigia abaixo da velocidade máxima permitida no trecho da avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense.

Momento do acidente. "Era a minha última corrida. Quando, de repente, vi uma pessoa correndo para a pista. A minha reação foi tentar jogar para a direita, mas não teve como fazer muita coisa. O que eu fiz foi clamar o nome de Jesus. E fiquei preocupado com a pessoa. Depois eu fiquei sabendo quem era. Era uma vida."

Arquivamento das investigações da Polícia Civil. "Eu acordei ontem com essa notícia. Foi muito gratificante. Eu tinha convicção da minha inocência. Para mim é gratificante demais. Tirou o peso com certeza. O vídeo nem gosto de ficar vendo. Eu tenho tido crises de ansiedade, dificuldade para dormir. Para mim, é tudo muito novo e assustador."

Encontro com Kayky Brito. O motorista contou que vem mantendo contato com a irmã do ator, Sthefany Brito, e quando ele estiver melhor vai encontrar com o artista. "Eu já tenho isso em mente. Eu quero dar um abraço afetuoso e falar o que o espírito santo quer que eu fale. Tem um propósito", contou.

Novo carro. Diones também revelou que vai comprar um veículo para trabalhar. O motorista relatou que não tem "condições" emocionais de entrar no veículo envolvido no acidente, que segue na oficina.

O UOL teve acesso ao inquérito policial que aponta que Diones trafegava a uma média de 48 km/h (em constante desaceleração) quando atropelou o ator de 34 anos. A velocidade permitida na via é de 70 km/h. A conclusão do inquérito foi apresentada nesta quarta-feira (27) no 16º DP (Barra da Tijuca).

O ACIDENTE

Kayky Brito sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado na altura do posto 6 da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do dia 2 de setembro.

Ele estava em um quiosque na orla acompanhado de Bruno de Luca, quando atravessou a rua para buscar algo em um carro. Na volta, foi atropelado por um carro de aplicativo que levava uma passageira e a filha.

Kayky recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva), no dia 22 de setembro, segundo informou o Hospital Copa D'Or. "O paciente Kayky Fernandes Brito recebeu alta da unidade de terapia intensiva. Ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica", diz o boletim médico.