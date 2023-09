SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prefeitura de Maceió usou uma imagem com os rostos das mais novas solteiras Sandy, Luísa Sonza, Ana Castela e Bella Campos num avião para promover as belezas naturais do município de Alagoas.

"Maceió é a capital do amor, mas ser solteiro aqui também é bom demais", diz um trecho da postagem.

"Se você está sofrendo pelo ex, atual ou por aquele crush que não te dá bola, tá na hora de acalmar o turu turu do seu coração no nosso mar", emenda outra parte da publicação ao fazer uma relação com uma música de Sandy.

Após 24 anos de relacionamento e 15 de casados, Sandy e Lucas Lima anunciaram o término em comunicado conjunto nas redes sociais, nesta segunda-feira (25). "Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos", escreveram os dois.

A cantora Luísa Sonza anunciou no Mais Você o término do relacionamento de quatro meses com Chico Veiga, conhecido como Chico Moedas. Segundo ela, houve uma traição. Ao vivo e em rede nacional, a cantora leu um depoimento em seu celular sobre a traição que teria ocorrido com ela e se emocionou muito.

"Não é sobre um ato isolado, é sobre uma estrutura, uma história que se repete (...). É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, zelo, cuidado, continue sendo normalizado. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe a dor que se sente, porque eles chamam e erro pontual da dúvida", disse ela em trecho do texto.

O cantor Gustavo Mioto e a cantora Ana Castela, 19, anunciaram que se separaram nesta segunda-feira (25). Eles estavam juntos publicamente desde o último mês de junho. Mioto afirmou que ambos estão em momentos diferentes de sua vida e que decidiram seguir outros caminhos.

Já Bella Campos também deu a entender que o motivo para o seu término com MC Cabelinho foi uma traição. "Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre rumores de traição, mas os homens, de forma geral, são isentos desse questionamento e nós, mulheres, precisamos sempre explicar se vamos casar, ter filhos, nos separar", disse nas redes sociais.