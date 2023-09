SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Andressa Urach afirmou que o retorno à prostituição foi uma sugestão de seu filho mais velho, Arthur. A modelo disse que a decisão foi tomada em um momento de crise financeira após desistir de processar a Igreja Universal para reaver uma quantia de R$ 2 milhões.

"Eu só voltei porque disse 'vou recomeçar'. Na hora que você precisa, ninguém bate na sua casa perguntando se você precisa de água, luz, comida. E Arthur disse: 'por que você não volta a trabalhar com o que fazia no começo?'. Tudo o que conseguimos foi por meio da prostituição."

Questionada por Luciana Gimenez no Super Pop, da RedeTV! se trabalharia com outro coisa recebendo o mesmo valor, Andressa disse: "Gosto muito de sexo, hoje é uma escolha me prostituir. Ao invés de ir para uma balada e ficar com gente de graça, trabalho com isso, fico com homens bonitos e ganho dinheiro."

A modelo ainda contou que faz tudo pensando no futuro dos filhos. O mais novo chama Leon, 2, e é fruto do breve relacionamento com Thiago Lopes, que detém a guarda da criança.

"Talvez ele só me entenda quando for maior de idade, ele está tendo uma ótima criação do meu ex-marido e da minha ex-sogra. Talvez ele me julgue mal, como muitas pessoas, mas acho que O tempo cura tudo."