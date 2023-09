ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A CNN Brasil fará uma nova alteração em sua programação de horário nobre. Na próxima segunda-feira (2), o CNN Popverso, comandado por Mari Palma e Philipe Siani, sai do ar. No lugar, entra uma nova versão de O Grande Debate, considerado o primeiro sucesso de repercussão da CNN no país.

Mari e Siani seguem como contratados da CNN Brasil. Os dois deverão ser aproveitados em novos projetos, segundo informa a emissora em comunicado.

O novo Grande Debate irá ao ar das 23h às 23h30, fechando a programação diária e inédita do canal de notícias. A mediação será de Leandro Magalhães, que continua no CNN Arena, às 18h. Já os debatedores serão Caio Coppolla, representando uma visão conservadora à direita, e José Eduardo Cardozo, ex-advogado do PT e com ideias de esquerda.

O objetivo da nova versão é retornar às origens, quando o programa chamava a atenção das redes sociais ao dar espaço para um embate direto entre personalidades com opiniões diametralmente opostas. A advogada Gabriela Prioli foi um dos nomes que despontaram nas primeiras edições.

"Este movimento delimita o espaço opinativo na programação da CNN Brasil e deixa claro ao nosso telespectador o que é opinião e o que é análise. Não queremos opinião travestida de informação", explica Virgílio Abranches, vice-presidente de Conteúdo, Operações e Jornalismo do canal de notícias.

"Pode parecer óbvio, mas é sempre bom ressaltar: existem temáticas que não são passíveis de debate: a democracia, o respeito às instituições ou crimes, como racismo, por exemplo. Feita esta ressalva, surpreendentemente importante nos dias de hoje, de resto, estamos abertos à pluralidade", acrescenta o executivo.

José Eduardo Cardoso aponta que o debate é um recurso salutar para a sociedade. "Somente iniciativas desse tipo nos meios de comunicação podem voltar a trazer ao Brasil uma situação de tranquilidade democrática em que podemos conviver, divergindo, mas sempre respeitando aqueles que não pensam como nós", afirma.

"Sabemos que, por aqui, opiniões são muito importantes. Mas elas não são nada sem os fatos, que devem vir primeiro", reforça o comentarista Caio Coppolla.

A CNN Brasil atualmente é a terceira colocada entre os canais de jornalismo da TV por assinatura, atrás da Jovem Pan e da GloboNews. As mudanças visam trazer mais audiência para a faixa horária.