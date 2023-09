SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A eterna Rainha dos Baixinhos, Xuxa, surpreendeu seus fãs nesta quinta-feira (28) ao compartilhar uma imagem caracterizada com o icônico figurino que Angélica usava no início de sua carreira. A mãe de Sasha Meneghel foi além, adicionando uma pinta falsa à coxa esquerda para imitar a amiga.

A homenagem está em uma das cenas de "Uma Fada Veio Me Visitar", filme com estreia prevista para o dia 12 de outubro nas telonas. "Conseguiu pegar as referências? Tenho certeza de que você vai se apaixonar por todas as versões da Fada Tatu", referindo-se às personagens que interpreta no filme.

Além de homenagear Angélica, a apresentadora também se caracterizou como a guerreira She-Ra e a renomada cantora Clara Nunes.

?Uma Fada Veio Me Visitar" marca o retorno de Xuxa às telas após um intervalo de 14 anos. Baseado no livro homônimo de Thalita Rebouças, o filme "Uma fada veio me visitar" narra a história de Luna, uma jovem que recebe a visita inesperada da Fada Tatu. Xuxa, que conquistou sucesso recente com o lançamento de um documentário sobre sua vida no Globoplay, está igualmente engajada em outro projeto para a plataforma de streaming: a série de ficção intitulada "Rainha", que se inspira em sua trajetória.

A imagem pode ser vista no perfil oficial da Xuxa no Instagram: https://www.instagram.com/p/Cxvw8R0O73C/.