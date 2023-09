SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Daniel Radcliffe, protagonista da saga "Harry Potter", lamentou a morte de Michael Gambon, que deu vida ao personagem Dumbledore na trama. O artista morreu nesta quinta-feira (28), aos 82 anos de idade. Radcliffe prestou uma emocionante homenagem a Gambon por meio de um texto publicado na revista Variety, no qual descreveu o ator como "um dos mais brilhantes".

"Com a perda de Michael Gambon, o mundo ficou consideravelmente menos divertido", expressou Radcliffe em suas palavras. "Michael foi um dos atores mais brilhantes e sem esforço com quem já tive o privilégio de trabalhar, mas, apesar de seu imenso talento, o que mais me lembrarei é o quanto ele se divertia trabalhando. Ele era bobo, irreverente e hilário."

O ator que deu vida a Potter também destacou o amor do artista pelo ofício e sua incrível habilidade de contar histórias e piadas. "Ele era um incrível contador de histórias e piadas, e seu hábito de confundir os limites do fato e da ficção ao conversar com jornalistas significava que ele também era uma das pessoas mais divertidas com quem você poderia desejar fazer uma coletiva de imprensa."

Em seu tributo, Radcliffe continuou relembrando os momentos compartilhados com o ator durante as filmagens de "Harry Potter e o Enigma do Príncipe", no qual trabalharam juntos de maneira mais intensa.

"Foi quando passei a maior parte do tempo trabalhando com Michael, e ele tornou as horas que passamos juntos em frente a uma tela verde mais memoráveis e alegres do que deveriam ser", relembra. "Estou muito triste em saber que ele faleceu, mas estou muito grato por ser uma das pessoas sortudas que trabalhou com ele."