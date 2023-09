SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A boy band Nsync lançou nesta sexta-feira sua primeira música em quase 20 anos, "Better Place". Fazia dez anos que o grupo havia se apresentado pela última vez, e 19 desde que Justin Timberlake deixou o conjunto.

A faixa nova é parte da trilha sonora do filme "Trolls Band Together", longa com Anna Kendrick no papel de Poppy e Justin Timberlake interpretando Branch.

O filme traz referências à vida de Timberlake. Poppy percebe que Branch tem um passado oculto como membro da boy band BroZone com seus quatro irmãos que, a julgar pelo trailer, se reúnem depois de um período separados.

O filme também conta com outros ícones pop como Camila Cabello e Troye Sivan, e tem estreia prevista para 17 de novembro nos Estados Unidos.