SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e apresentador Junno Andrade, 60, oficialmente reconheceu a paternidade de Eduardo Tadeu Mattos de Oliveira, 38, que nasceu em Ponta Porã (MS). A informação foi confirmada nesta sexta-feira (29), por meio de comunicado enviado pela assessoria de imprensa de Andrade à reportagem. O namorado de Xuxa expressou seu desejo de estabelecer laços com seu filho e lamentou o fato de ter sido privado do contato com ele durante todos esses anos.

O comunicado também explicou que a paternidade demorou para ser identificada, no âmbito judicial, por conta da dificuldade do filho em comparecer aos exames laboratoriais marcados anteriormente pela Justiça do Mato Grosso. "No dia 28/9/2023, o laudo técnico de exame de DNA atestou a existência de compatibilidade genética e, consequentemente, a paternidade de Junno Andrade em relação ao Sr. Eduardo Tadeu Mattos de Oliveira", diz o texto.

A nota enfatizou o alívio da resolução desse impasse de longa data: "A conclusão do exame pericial realizado no processo judicial de investigação de paternidade que tramita na 2ª Vara Especializada em Família e Sucessões de Cuiabá-MT põe fim a uma situação de indefinição e dúvida suportada pelo Sr. Eduardo e pelo próprio Junno há mais de 30 (trinta) anos."

Por fim, o comunicado enfatizou o compromisso de Junno Andrade como pai e a tristeza de ter sido afastado da vida de seu filho por tanto tempo: "Com a superação da dúvida que surgiu em razão da ação proposta em 2020 - ano em que o Sr. Eduardo alcançou a idade de 36 anos -, o Junno reconhece e assume a sua responsabilidade como pai e agirá de modo a recuperar ou acomodar adequadamente sua posição de pai. Com isso, a presente nota tem como objetivo esclarecer os fatos, e também lamentar o fato do Junno ter sido privado da infância e juventude de seu filho."

O processo de reconhecimento de paternidade teve início em 2021, quando o promotor de vendas Eduardo Tadeu, com 36 anos na época, entrou com uma ação após tentar realizar um exame de DNA com Junno Andrade.