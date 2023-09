SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Muito se especulou sobre como Luísa Sonza prosseguiria com a uma de suas canções mais famosas do álbum "Escândalo Íntimo", já que "Chico" é dedicada ao namoro de poucos meses que teve com um rapaz de mesmo nome, o influenciador Chico Moedas.

Agora, dez dias após anunciar o fim do relacionamento por uma suposta traição do ex-amado, a cantora fez o primeiro show, na noite de sexta-feira (29), em Porto Alegre, e mudou a letra da música.

Antes de iniciar a canção, ela alertou os fãs da mudança: "para parafrasear mais ainda Chico Buarque, vamos cantar 'se acaso me quiseres'. Ok? Esse nome é só um nome e essa música é para o Chico Buarque. Vamos só treinar uma vez", diz ela em vídeos que circulam nas redes sociais.