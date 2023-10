SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Theatro Municipal de São Paulo comemora os 210 anos de Giuseppe Verdi com apresentações especiais de "Aos Deuses e aos Homens".

O concerto é um dos mais famosos do compositor italiano, que é considerado expoente do período romântico do país.

Além da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal, regida por Alessandro Sangiorgi, o evento conta com os solistas Tatiana Carlos, Isabel de Paoli, Paulo Mandarino e Luiz-Ottavio Faria.

O programa acontece no próximo sábado, dia 6, às 20h, com reprise em 7 de outubro, às 17h. Os ingressos são vendidos de R$ 12 até R$ 64. O evento acontece na sala de espetáculos.

210 ANOS DE VERDI

Quando: Sex. (6), às 20h e sáb. (7), às 17h

Onde: Theatro Municipal de São Paulo - pça. Ramos de Azevedo, s/n, República

Preço: De R$ 12 até R$ 6