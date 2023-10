SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A advogada Deolane Bezerra se encontrou com o ator Marcos Oliveira, o eterno Beiçola de A Grande Família, e doou a ele um valor de R$ 50 mil. O registro foi para as redes sociais dela.

"A vida me presenteou mais uma vez com um amigo. Que Deus te abençoe. Que prazer lhe conhecer, grandes coisas estão por vir", disse ela, que também gravou um vídeo do momento da doação.

Emocionado, Oliveira agradeceu. "Você transformou a minha vida só com essa visita. É o afeto. Essa semana que passou e achei que minha vida tinha acabado, que teria que dar minhas cachorras. Nem para o Retiro dos Artistas eu poderia ir por não ter mais aposentadoria. Quero trabalhar", escreveu ele na rede social.

Em dificuldades financeiras por falta de trabalhos desde 2014, ele disse à Folha de S.Paulo que viu sua situação piorar ainda mais depois de levar um golpe. Um, não. Vários.

"Uma pessoa me roubou. Levou toda a pouca grana que eu tinha e ainda fez vários empréstimos usando o meu nome. Descobri recentemente essa história e estou devastado. É triste."

Segundo o ator, essa pessoa teria se disposto a ajudá-lo com as redes sociais para conseguir trabalhos, mas aproveitou-se de sua confiança e, de posse de seus dados, fez empréstimos em instituições bancárias em seu nome.

"Levei golpe e agora devo R$ 250 mil na praça", contou. Marcos, desde então, conta com a solidariedade de um advogado voluntário para ajudá-lo a conseguir reparação na Justiça. "Ele está me ajudando a provar que eu estava doente, acamado e que essa pessoa usou de má-fé para aplicar golpes. Preciso ter uma ficha limpa primeiro para depois pensar em reaver o dinheiro."