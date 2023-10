SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kerry Washington, a estrela da série "Scandal", abriu seu coração no livro de memórias "Thicker Than Water" (Mais Densa que Água) e contou histórias, até então, privadas e familiares. Uma delas revela como foi a descoberta chocante de que seu pai não era, de fato, seu progenitor biológico.

Foi só ao topar participar do programa Finding Your Roots (Encontrando suas Rotas), de Henry Louis Gates Jr., na PBS, onde celebridades podem descobrir seus ancestrais e genealogia por meio de testes de DNA, que Kerry recebeu a notícia. Ela já tinha 41 anos e fazia sucesso em séries de televisão.

Valerie e Earl, pais da atriz, revelaram o segredo a Gates em particular, que os encorajou a serem honestos com a filha antes das gravações. Como resultado, eles a convidaram para uma reunião familiar e revelaram a verdade sobre como conceberam Kerry mais de 40 anos antes. "Isso realmente virou meu mundo de cabeça para baixo", disse ela à revista People.

Apesar do choque, ela contou que a relação familiar melhorou após a descoberta: "Em algum momento, temos que aceitar que nossos pais fazem o melhor que podem e então temos que preencher a lacuna criando a nós mesmos e sendo os adultos que queremos ser. Eu sempre soube o quanto eles me amavam." "Acho que aprendi muito sobre mim mesma, porque lutei e me senti incompleta durante grande parte da minha vida", acrescentou ela.

Kerry contou ao The New York Times que tentou localizar seu pai biológico, mas, o jornal escreveu que, apesar de seus "melhores esforços, não há como determinar sua identidade". Ela também compartilhou que, em certo momento, quase desistiu de escreveu sua biografia, ainda em processo.

Em conversa com o Times, Kerry disse a seu pai: "Eu não vou a lugar nenhum, você não vai a lugar nenhum, você é meu pai. Agora, quando eu digo que te amo, não é por causa de quem você está fingindo ser na minha vida, é por causa de quem você é".