SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os filhos de dois grandes apresentadores brasileiros vão se enfrentar em rede nacional. João Guilherme Silva, filho de Faustão, e João Augusto Liberato, filho de Gugu, competem no próximo domingo, dia 8, no quadro Batalha do Lip Sync, em que os convidados fazem performances fingindo cantar músicas famosas.

O enfrentamento, que já havia sido anunciado, teve sua data revelada no último domingo (1º), no Domingão com Huck.

Antes de anunciar o resultado da batalha desta semana, entre Monique Alfradique e Giovana Cordeiro, o apresentador Luciano Huck adiantou à audiência os nomes da próxima disputa.

"Vocês gostam de fofoca? Posso fazer uma fofoca antes do resultado?", disse. "Sabe qual vai ser a batalha da semana que vem? Semana que vem vai ser o filho do Gugu, o João, contra o filho do Faustão, o João Guilherme."

Se João Guilherme está conectado ao programa pelo legado do pai, que liderou a atração dominical da Globo até 2021, o programa também não é de todo estranho para João Augusto. Gugu, seu pai, foi o escolhido original para liderar o Domingão. Foi substituído por Faustão em 1989 quando Silvio Santos foi até a Globo pedir a Roberto Marinho para liberar seu pupilo.

Ambos os filhos pretendem seguir os passos dos pais na televisão. O filho de Gugu disse nos Altas Horas que quer seguir a carreira do pai, e João Silva ganhou um programa na Band que já teve seu episódio piloto gravado.