SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A skatista brasileira, Rayssa Leal, 15, teve a oportunidade de conhecer a atriz americana Zendaya, 27, durante a Semana de Moda de Paris. O encontro ocorreu nesta segunda-feira (2) e teve um registro em foto compartilhado nas redes sociais.

Rayssa, também conhecida como "Fadinha do Skate" e medalhista olímpica, demonstrou toda a sua empolgação nas redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado da artista. "OMG, she is amazing" ("Meu Deus, ela é incrível", em português).

Zendaya, famosa por seus papéis em séries e filmes, como a protagonista de "Euphoria," elogiou o look de Rayssa Leal e declarou ser um prazer conhecer a talentosa atleta brasileira. O momento também foi registrado em um vídeo compartilhado por Rayssa em suas redes sociais.

A presença de Rayssa na Semana de Moda de Paris não passou despercebida, uma vez que a jovem skatista foi convidada para prestigiar o segundo desfile da grife Louis Vuitton, consolidando sua influência tanto no mundo dos esportes quanto na moda.

Nas redes sociais, a interação entre Rayssa e Zendaya foi celebrada por fãs e celebridades. A atriz Bruna Linzmeyer compartilhou sua empolgação ao escrever: "AAAAAAAA as mais lindas juntas." Maisa Silva acrescentou: "Divas." A internet não poupou elogios, com comentários como "Zerou a vida" e "Que honra para Zendaya tirar uma foto com você."