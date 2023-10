SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois da Netflix, o serviço de streaming Disney+ vai impossibilitar o compartilhamento de senhas entre seus assinantes. O Canadá será o primeiro país a ser afetado pela medida, a partir de 1° de novembro. Ainda não houve anúncio sobre o Brasil.

A empresa anunciou a mudança em um e-mail enviado aos assinantes canadenses, no qual avisa que está "implementando restrições à sua capacidade de compartilhar sua conta ou credenciais de login fora de sua casa".

O CEO da Disney, Bob Iger, já havia dito há algumas semanas que a empresa estava criando uma estratégia para monetizar quem compartilhava contas.

Quando questionado durante uma coletiva de imprensa sobre em que proporção o compartilhamento de senhas é um problema para a Disney, Iger respondeu que os números são "significativos". "O que não sabemos é quanto do compartilhamento de senha, quando eliminado, será convertido em crescimento de assinantes", disse.

O presidente do conglomerado afirmou, porém, que a resolução do problema será uma prioridade no calendário de 2024. "Realmente achamos que é uma oportunidade para nos ajudar a expandir nossos negócios."

Em novembro, o Disney+ deve lançar um serviço de assinaturas mais barato, com anúncios, no Canadá, no Reino Unido e em países da Europa.

Nos três meses encerrados em 1º de julho, o número de assinantes do Disney+ nos EUA e no Canadá caiu cerca de 300 mil clientes, para 46 milhões.