SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem sente saudades de Nicole Bahls em A Fazenda e torce para que ela participe do BBB pode abaixar as expectativas. A apresentadora também ama reality shows, mas não planeja entrar em mais um tão cedo.

Em entrevista a Danilo Gentili no The Noite (SBT), Nicole declarou sua paixão pelos programas: "Estou sentindo saudades, já. Eu amo. Não tem conta para pagar, comida do bom e do melhor, conteúdo gera orgânico". "É como se fosse um retiro espiritual", disse ela, citando Manu Gavassi.

Apesar da paixão, a apresentadora disse que não é a pessoa certa para ocupar um lugar na próxima edição do BBB: "Acho que as pessoas querem ver gente nova".

Mas não se preocupe! Nicole está animada para apresentar seus novos planos: um programa de viagens, produzido por Marlene Mattos, ex-empresária de Xuxa. A produção se chamará "Turistando com Nicole". "Ela (Marlene) vai produzir. Para mostrar alguns lugares do Brasil... Amo sol, amo o dia, pessoas, culturas diferentes. Ainda é um projeto, nem ia contar", disse ela.