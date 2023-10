SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Rodrigo Faro, 49, afirmou que se recusa a pagar R$ 400 para que um profissional limpe a piscina de sua mansão, e destacou que ele mesmo faz esse serviço.

A fala do ator foi em entrevista ao podcast PodPah em maio e recuperada pelos internautas. Na ocasião, Faro contou que a piscina tem milhares de litros de água e ele faz a limpeza uma vez por semana.

"Sabe quem limpa a piscina? Quem mergulha na piscina com a redinha pra limpar? Eu que entro, uma vez por semana. É um puta trampo. Quatrocentos reais um mergulhador com snorkel e bomba de oxigênio. Aí eu falei 'não vou pagar 400 pau pro mergulhador, eu vou fazer'", declarou.

Faro mora em uma mansão avaliada em R$ 15 milhões com a esposa Vera Viel e as três filhas. A piscina do imóvel tem uma cascata, janelinhas dentro da água e areia no fundo.

Nas redes sociais, o apresentador, que é um dos mais bem pagos da TV brasileira, foi chamado de "mesquinha" e "mão de vaca".

Em meio as críticas, Rodrigo Faro postou foto com a esposa ao lado da piscina nesta segunda-feira (2). Na legenda, o famoso escreveu: "Ui, ele gosta".

Nos comentários, os seguidores fizeram mais críticas pelas declarações dele. "O que é R$ 400 para esse cara? Pão duro ao extremo. Deus livre", disse uma internauta. "Foi no Mackenzie dar palestra sobre valorização da arte, mas a sua fala no podcast não reflete essa conscientização de valorizar o trabalho alheio", escreveu outro. "Já economizou os R$ 400 da limpeza da piscina hoje, Faro?", ironizou um terceiro.